Natürlich haben sich die PR-Strategen der Schaeffler AG eine positiv unterlegte Formulierung ausgedacht, um die schlechte Nachricht etwas hübscher zu schminken: „Ergebnisverbesserungsprogramm.“ Die harte Wahrheit dahinter: Der fränkische Automobil- und Industriezulieferer baut erneut mehrere Tausend Arbeitsplätze ab. In Europa fallen 3460 Jobs weg, davon etwa 2700 in Deutschland. Die Standorte in Berlin, Morbach im Hunsrück, Schwalbach am Taunus und Dortmund werden geschlossen. In anderen Werken, darunter im Stammhaus Herzogenaurach, in Schweinfurt, Erlangen, Bühl, Nürnberg und Regensburg wird Personal abgebaut. Das teilte Schaeffler am Dienstagvormittag mit.

„Wir machen das nicht leichtfertig“, sagte Vorstandschef Klaus Rosenfeld am frühen Nachmittag in einem Gespräch mit der Süddeutschen Zeitung. „Das Programm ist die Antwort auf die verschärfte Krise der europäischen Automobilindustrie, die in dieser Dimension am Jahresanfang so noch nicht sichtbar war. Nicht nur wir haben hier ein strukturelles Problem.“ Offengelegt hätten dieses zuletzt die schwachen Geschäftszahlen großer Automobilmarken wie Volkswagen, Mercedes oder BMW. „Das ist nicht nur eine Delle, die wir hätten aussitzen können“, so Rosenfeld. „Das ist ein Trend, der sich bei diesen Rahmenbedingungen nicht ändern wird. Darauf müssen wir jetzt reagieren und unsere Kapazitäten entsprechend nach unten korrigieren.“

Die Schaeffler AG steckt in einer tiefgreifenden Transformation. Bis vor wenigen Jahren war das oft als „Wälzlagerhersteller“ bezeichnete Unternehmen auf die Fertigung mechanischer Teile für die Autoindustrie und industrielle Anwendungen konzentriert. In seinen bislang zwölf Jahren an der Konzernspitze ist Rosenfeld im Zusammenspiel mit dem Eigentümer und Aufsichtsratsvorsitzenden Georg Schaeffler bemüht, den Konzern hin zu E-Mobilität und für neue Technologien und Anwendungen zu entwickeln. Seit zwei Jahren setzt Schaeffler beispielsweise auf humanoide Roboter, Rüstung und Raumfahrt als neue Geschäftsfelder. Unter anderem kooperiert Schaeffler bereits mit dem Drohnenhersteller Helsing.

Eine Kundgebung der IG Metall wegen des erneuten Stellenabbaus vor der Schaeffler-Zentrale in Herzogenaurach am Dienstag. An diesem Standort sollen laut IG Metall 642 Jobs wegfallen. Daniel Vogl/dpa

Diese neuen Sparten sind aber noch weit davon entfernt, das klassische Auto- und Industriegeschäft zu ersetzen. Frühestens 2035, so Rosenfelds Prognose, werde Schaeffler zehn Prozent des Umsatzes in diesen drei neuen Geschäftsfeldern erwirtschaften. Erschwert wird die Transformation durch die weltwirtschaftlichen Einflüsse wie etwa die Folgen des Ukrainekrieges, die amerikanische Zollpolitik oder auch die durch den Angriff der USA auf den Iran gestiegenen Erdölpreise.

Bis 2030 will Schaeffler seine Kosten um 300 Millionen Euro jährlich senken

Aktuell ist dem Vernehmen nach die Auslastung von 21 europäischen Standorten des Konzerns, die Teile und Komponente für die Autoindustrie und speziell Verbrennerfahrzeuge entwickeln und fertigen, unter 50 Prozent gesunken. Gegenüber der SZ bezifferte Rosenfeld die Überkapazitäten auf insgesamt 30 Prozent. Verschärft werde das Problem durch ungünstige Wettbewerbsbedingungen. „In Deutschland sind die Personalkosten etwa zweieinhalb Mal so hoch wie im Rest Europas“, rechnete Rosenfeld vor. Deswegen will er die Streichungen „auch als ein Signal an die IG Metall“ verstanden wissen: „In der jetzigen Tarifrunde fünf Prozent mehr zu verlangen, ist schwierig. Wie soll das gehen, wer soll das bezahlen?“

Um die Personalkosten zu senken, plant das Management zudem „über alle Hierarchieebenen hinweg“ mit den Beschäftigten einen freiwilligen Gehaltsverzicht zu vereinbaren, der aber im Detail noch ausgehandelt werden müsse, heißt es. Nach SZ-Informationen werden im Vorgriff bereits die Vorstandsgehälter um zehn und jene der zweiten Führungsebene um fünf Prozent gekürzt, um mit gutem Beispiel voranzugehen. Bis 2030 will Schaeffler seine Kosten um 300 Millionen Euro jährlich senken; die dafür notwendigen Einmalaufwendungen bezifferte das Unternehmen am Dienstag auf 480 Millionen Euro. Außerhalb Deutschlands will Schaeffler Kapazitäten in französischen, belgischen und slowakischen Werken reduzieren.

Was der Abbau heruntergebrochen auf die betroffenen deutschen Standorte bedeutet, listete die IG Metall detailliert auf. Demnach fallen in der Schaeffler-Zentrale in Herzogenaurach bei Nürnberg 642 Jobs weg, so viele wie an keinem anderen Standort. Auf der Streichliste folgt mit einem Minus von 548 Stellen Höchstadt, wo der Standort zwar erhalten, der Werkzeugbau geschlossen wird. In Dortmund werden 463 Arbeitsplätze abgebaut, in Schwalbach 375, in Berlin 259, in Morbach 151, in Regensburg 113, in Bühl 94 und in Schweinfurt 79. Etwa die Hälfte der Stellen werden nach Unternehmensangaben in der Produktion gestrichen, zirka 30 Prozent im Bereich Forschung und Entwicklung, der Rest verteile sich auf unterschiedliche Unternehmensbereiche.

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Rosenfeld will das Abbauprogramm durchaus auch als Bekenntnis zum Standort Deutschland verstanden wissen. „Wir halten am Standort Deutschland fest und wollen zeigen, dass es möglich ist, hier wettbewerbsfähig zu entwickeln und zu produzieren“, sagte er. Das setze jedoch voraus, „dass wir Standorte konsolidieren, Technologiekompetenzen in ausgewählten regionalen Clustern bündeln und die Personalkosten pro Kopf optimieren. Gleichzeitig wollen wir die Organisation weiter verschlanken und Hierarchieebenen reduzieren.“

Konzernbetriebsrat und IG Metall kritisierten den geplanten Abbau scharf. „Bei Schaeffler folgt inzwischen ein Abbauprogramm auf das nächste, noch bevor die Folgen des vorherigen bewältigt sind. Das ist kein Zukunftskonzept für den Industriestandort Deutschland“, sagte der bei der Gewerkschaft für Schaeffler zuständige Unternehmensbeauftragte Thomas Höhn. Der Vorsitzende des Konzernbetriebsrates, Uli Schöpplein, warf dem Unternehmen mangelnde Kreativität vor: „Wer immer neue Abbauprogramme auflegt, Standorte schließt und die Personalkosten senken will, stärkt den Standort Deutschland nicht, sondern schwächt ihn.“

Die IG Metall verwies darauf, dass Schaeffler erst im November 2024 die Streichung von 2400 Jobs in Deutschland angekündigt und seither auch durchgezogen habe. Zuletzt gab es vor wenigen Wochen obendrein ein Altersteilzeitprogramm, über das weitere 1800 Stellen abgebaut wurden. In der Vergangenheit trug die Gewerkschaft die Streichung Tausender Stellen mit, zumal diese für die Betroffenen sozialverträglich abgewickelt wurden. Nun aber scheint der Ton zwischen Management und Arbeitnehmervertretern rauer zu werden.

Gleichzeitig mit der Ankündigung des Stellenabbaus veröffentlichte die Schaeffler AG am Dienstag Zahlen über das abgelaufene Quartal. Demnach lag der Umsatz zwischen Juli und September mit 5,8 Milliarden Euro knapp unter dem im Vorjahreszeitraum. Der Betriebsgewinn ging um 7,2 Prozent auf 245 Millionen Euro zurück. Schaeffler habe „die schwieriger gewordene Situation im Automotive-Erstausrüstungsgeschäft“ zumindest teilweise durch bessere Geschäfte in anderen Bereichen kompensieren können, kommentierte Vorstandschef Rosenfeld die Geschäftszahlen. „Gleichzeitig bauen wir unsere Zukunftsfelder weiter aus. Insbesondere in der humanoiden Robotik konnten wir im Berichtszeitraum neue Kunden gewinnen und unser Auftragsbuch weiter ausbauen.“