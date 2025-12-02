Der von der Krise der Automobilindustrie betroffene Automobilzulieferer Schaeffler steigt in das lukrative Geschäft mit Rüstungsgütern ein und kooperiert dazu mit Helsing AI. So wollen der kriselnde Zulieferer aus dem fränkischen Herzogenaurach und der Münchner Drohnenhersteller künftig eng zusammenarbeiten.