Der von der Krise der Automobilindustrie betroffene Automobilzulieferer Schaeffler steigt in das lukrative Geschäft mit Rüstungsgütern ein und kooperiert dazu mit Helsing AI. So wollen der kriselnde Zulieferer aus dem fränkischen Herzogenaurach und der Münchner Drohnenhersteller künftig eng zusammenarbeiten.
RüstungsindustrieAutomobilzulieferer Schaeffler und der Drohnenbauer Helsing wollen zusammenarbeiten
Lesezeit: 3 Min.
Da das Münchner Drohnen-Start-up Helsing seine Produktion massiv ausbauen will, holt es sich nun Hilfe beim Autozulieferer Schaeffler in Herzogenaurach. Für den kommt die neue Kooperation genau zur richtigen Zeit.
Von Thomas Fromm
Rüstungsindustrie:„Automobilzulieferer sind Deutschlands strategische Reserve“
Gundbert Scherf will mit seinem Unternehmen Helsing im Ernstfall an die Hunderttausend Kampfdrohnen produzieren. Vor allem eine Branche soll ihm dabei helfen.
