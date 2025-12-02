Zum Hauptinhalt springen

RüstungsindustrieAutomobilzulieferer Schaeffler und der Drohnenbauer Helsing wollen zusammenarbeiten

Lesezeit: 3 Min.

Studie einer Helsing-Kampfdrohne. Künftig soll auch der Autozulieferer Schaeffler helfen, solche Rüstungsgüter zu bauen.
Studie einer Helsing-Kampfdrohne. Künftig soll auch der Autozulieferer Schaeffler helfen, solche Rüstungsgüter zu bauen. (Foto: Peter Kneffel/dpa)

Da das Münchner Drohnen-Start-up Helsing seine Produktion massiv ausbauen will, holt es sich nun Hilfe beim Autozulieferer Schaeffler in Herzogenaurach. Für den kommt die neue Kooperation genau zur richtigen Zeit.

Von Thomas Fromm

Der von der Krise der Automobilindustrie betroffene Automobilzulieferer Schaeffler steigt in das lukrative Geschäft mit Rüstungsgütern ein und kooperiert dazu mit Helsing AI. So wollen der kriselnde Zulieferer aus dem fränkischen Herzogenaurach und der Münchner Drohnenhersteller künftig eng zusammenarbeiten.

Rüstungsindustrie
:„Automobilzulieferer sind Deutschlands strategische Reserve“

Gundbert Scherf will mit seinem Unternehmen Helsing im Ernstfall an die Hunderttausend Kampfdrohnen produzieren. Vor allem eine Branche soll ihm dabei helfen.

SZ PlusInterview von Thomas Fromm, Anna Lea Jakobs und Alexander Mühlauer

