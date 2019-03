4. März 2019, 18:48 Uhr Schadensbilanz "Rosarotes LaLaLand"

Zwischen großen und kleinen Versicherern tobt ein Kampf: Die einen machen Verluste, die anderen können noch gut leben.

Von Herbert Fromme , Patrick Hagen, Köln

Jahrelang waren die Zahlen ein streng gehütetes Geheimnis. Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft weigerte sich konsequent, Daten über die Lage der Managerhaftpflichtversicherung preiszugeben, die nach dem angelsächsischen Vorbild Directors' and Officers' Liability oder D&O genannt wird.

Für jeden eingenommenen Euro fiel 2015 ein Verlust von 45 Cent an

Im November 2017 fanden zum ersten Mal Zahlen den Weg in die Öffentlichkeit. Es stellte sich heraus, dass die Ergebnisse tiefrot sind. Für jeden Euro an Prämie, den die Versicherer für D&O-Verträge eingenommen hatten, mussten sie 2015 exakt 1,45 Euro für Schadenzahlungen, den Aufbau von Reserven, Vertriebs- und Verwaltungskosten aufwenden. 2016 waren es immer noch 1,30 Euro. Bei rund 500 Millionen Euro Einnahmen in der Sparte, von denen der Versicherungsverband ausgeht, mussten die Gesellschaften also in beiden Jahren 225 Millionen Euro beziehungsweise 150 Millionen Euro zuschießen, legt die Rechnung des Verbands nahe. Die Werte für 2017 sind kaum weniger beunruhigend: Der Aufwand betrug 1,15 Euro pro Euro Prämieneinnahmen, das Defizit demnach also 75 Millionen Euro.

Kein Wunder, dass gerade große Versicherer auf Preiserhöhungen drängen. Der US-Anbieter AIG kündigte für 2018 Preiserhöhungen von zehn Prozent für alle deutschen D&O-Verträge an. Die Branche müsse endlich den Mut finden, ehrliche Preise für ihre Deckungen zu verlangen, hieß es beim Marktführer Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS). Doch geschehen ist kaum etwas. Die meisten Unternehmen können immer noch sehr preisgünstig D&O-Schutz für ihr Führungspersonal einkaufen; eine Million Deckungssumme kostet im Schnitt 700 Euro im Jahr, bei Großunternehmen bis 1100 Euro.

Dafür gebe es auch gute Gründe, sagt der Kölner Spezialmakler Horst Ihlas. Der größte Teil des Schadenaufwandes gehe nicht in direkte Auszahlungen für Schäden, sondern in Rückstellungen für künftig erwartete Schäden. Doch diese Rückstellungen kalkulierten die Versicherer mit sehr großem Sicherheitspuffer. Das heißt: Viele der erwarteten Schäden werde es gar nicht geben, dann können in einigen Jahren die Rückstellungen aufgelöst werden. "Rückstellungen können enormen Profit generieren", sagt Ihlas.

Große Versicherer wie Allianz und AIG leiden unter Großschäden in der weiten Welt

Das brachte ihm auf einer Fachtagung im Januar den Zorn von Versicherern ein. Nepomuk Loesti, unter anderem für das D&O-Geschäft beim US-Versicherer AIG in Deutschland, Österreich und der Schweiz zuständig, warf Ihlas vor, er lebe in einem "rosaroten LaLaLand".

Zwar gebe es weniger Insolvenzen, dafür verhielten sich die Insolvenzverwalter deutlich professioneller als früher und verlangten immer öfter von den Managern Schadenersatz wegen angeblichen Fehlverhaltens. "Eine Insolvenz wird mittlerweile zu 80 Prozent ein D&O-Fall", sagte Loesti. Die Preise seien nicht gefallen, weil die Risiken geringer seien, sondern weil es ein größeres Angebot gebe.

Es gebe zwei Lager bei den in Deutschland tätigen Anbietern, erklärt Marcel Armon, Chef des Maklers Howden Germany. Das sind einmal die international tätigen Gesellschaften wie AIG oder AGCS. Sie hatten zuletzt mit hohen Schäden aus ihrem globalen Geschäft zu kämpfen. Ein Finanzskandal in Australien und Sammelklagen in den USA kosteten sie viel Geld gekostet. Sie erhöhten deshalb die Prämien und schlossen deutlich weniger Verträge ab als früher. Das zweite Lager bilden mittelgroße Versicherer wie VOV, R+V oder Hiscox. Bei ihnen läuft das Geschäft deutlich besser. "Die Lage ist bei diesen Versicherern besser, als die Verbands-Statistik suggeriert", sagt Armon. Die Folge: Es wird auch weiter bei niedrigen Preisen bleiben.