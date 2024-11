Von Mirjam Hauck

Unbekannte hatten bei der Plattform Facebook eine Funktion zur Freunde-Suche ausgenutzt und konnten so Daten von etwa 530 Millionen Nutzerinnen und Nutzern abgreifen, die sie im Frühjahr 2021 ins Netz stellten. Sie hatte zuvor eine Funktion zur Freunde-Suche ausgenutzt und gelangten so unter anderem an Namen und Telefonnummern. Im Anschluss gab es tausende Klagen gegen den Facebook-Mutterkonzern Meta, die bisher an Amts-, Landes- und Oberlandesgerichten oftmals keinen Erfolg hatten. In der Datenschutzgrundverordnung, kurz DSGVO, hat die EU die Regeln festgehalten, wie Unternehmen mit Daten umzugehen haben. Aber nur in wenigen Fällen, so urteilten die Richterinnen und Richter bislang, hätten Nutzer nach Artikel 82 der DSGVO Anspruch auf immateriellen Schadenersatz.