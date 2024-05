"Her" ist einer der Filme, die man unbedingt in der Originalsprache genießen sollte. Die Stimme der unsichtbaren künstlichen Intelligenz spricht Hollywoodstar Scarlett Johansson, ohne sie würde sich die Hauptperson kaum in ein Betriebssystem verlieben. Was läge also näher, als einer künstlichen Intelligenz, die es tatsächlich gibt, genau diese Stimme zu verleihen? Technisch kein Problem, es gibt ja die Stimme aus diesem und vielen anderen Filmen. Die Leute von Open AI, der Firma hinter Chat-GPT, sollen auch bei Johansson angefragt haben. Die aber lehnte ab.