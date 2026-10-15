Deutschland und Frankreich wollen im Bereich Sicherheit zusammenarbeiten, das beteuern beide Seiten immer wieder. Schließlich gilt es, sich zu rüsten für mögliche Angriffe etwa aus Russland. Aber wenn die Politik beteiligt ist, geht es vor allem um die Frage: Wer schafft an? Die Entwicklung eines gemeinsamen Kampfjets ist im Frühsommer nach jahrelangen Querelen für gescheitert erklärt worden. Ob man sich auf einen gemeinsamen Kampfpanzer verständigt, ist bisher nicht abzusehen. Und selbst beim eigentlich vereinbarten Einstieg der Bundesregierung, die nach dem Vorbild des französischen Staates Anteile am Rüstungskonzern KNDS erwerben wollte, sind noch nicht einmal die Modalitäten geklärt: Gibt es einen Börsengang oder erfolgt der Einstieg nun direkt?