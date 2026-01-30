Der Softwarekonzern SAP musste am Donnerstag den größten Kurssturz seit mehr als fünf Jahren hinnehmen. Nach den Vorstellungen seiner Geschäftszahlen für das vergangene Jahr ist der Aktienkurs zeitweise um mehr als 16 Prozent auf 165 Euro abgestürzt. Die Anleger verkauften das Papier scharenweise. Seit dem Rekordhoch vor gut einem Jahr, als SAP kurzzeitig das wertvollste Unternehmen Europas war, summiert sich der Verlust nun auf rund 40 Prozent.