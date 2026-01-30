Zum Hauptinhalt springen

SAP-Absturz an der BörseDie Angst der Tech-Anleger vor der KI

Lesezeit: 3 Min.

Die Zentrale des Softwarekonzerns SAP im baden-württembergischen Walldorf.
Die Zentrale des Softwarekonzerns SAP im baden-württembergischen Walldorf. (Foto: Arnulf Hettrich/Imago)

SAP ist eines von Deutschlands Vorzeige-Unternehmen und die bedeutendste europäische Softwarefirma. Obwohl Umsatz und Gewinn steigen, ist der Aktienkurs eingebrochen. Was steckt dahinter?

Von Tobias Bug und Helmut Martin-Jung

Der Softwarekonzern SAP musste am Donnerstag den größten Kurssturz seit mehr als fünf Jahren hinnehmen. Nach den Vorstellungen seiner Geschäftszahlen für das vergangene Jahr ist der Aktienkurs zeitweise um mehr als 16 Prozent auf 165 Euro abgestürzt. Die Anleger verkauften das Papier scharenweise. Seit dem Rekordhoch vor gut einem Jahr, als SAP kurzzeitig das wertvollste Unternehmen Europas war, summiert sich der Verlust nun auf rund 40 Prozent.

