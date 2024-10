Von Helmut Martin-Jung, Lisa Nienhaus

Mit der Zugverbindung aus Berlin hat etwas nicht geklappt. Alles muss jetzt schnell gehen bei Philipp Herzig. Noch schneller als sonst also, sein Kalender ist ja schon brechend voll. Seit Januar dieses Jahres trägt Herzig den Titel Chief AI Officer beim deutschen Softwarekonzern SAP. Heißt also: Auf ihm lastet ein großer Teil der Verantwortung dafür, dass es bei dem Walldorfer Unternehmen klappt mit der künstlichen Intelligenz, dem Megatrend der Gegenwart. Der Mann hat keine Zeit zu verlieren, und das merkt man ihm an.