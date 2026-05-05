Es hatte eigentlich recht gut ausgesehen für Deutschlands einzigen IT-Konzern von Weltrang. Die Strategie von Christian Klein, dem ehrgeizigen Chef des Unternehmens mit Sitz in Walldorf, war aufgegangen. Klein hatte voll darauf gesetzt, den Wandel hin zur Cloud voranzutreiben. Die Kunden sollten die SAP-Software also nicht mehr in ihren eigenen Rechenzentren installieren und betreiben, sondern über das Internet direkt aus großen Rechenzentren. Das klappte immer besser, der Kurs der SAP-Aktie nahm Fahrt auf, verdoppelte sich.