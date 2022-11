Interview von Marc Beise und Lisa Nienhaus

Der Chef des einzigen deutschen IT-Weltkonzerns erwartet die SZ am Firmensitz in Walldorf bei Heidelberg. Er hat den Tag mit Squash begonnen, nun lehnt Christian Klein vor dem Konferenzraum an der Wand und telefoniert. Das wird er heute noch häufiger tun: Seine Vorstandskolleginnen und -kollegen sind in der Welt unterwegs. SAP wird aus dem badischen Walldorf geführt, aber auch aus New York und Seattle.