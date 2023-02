Kommentar von Elisabeth Dostert

Wie es um die Kultur in einem Unternehmen wirklich bestellt ist, zeigt sich nicht in langen Elogen im Geschäftsbericht und auf Internetseiten. Oder in Äußerungen der für "Diversity" zuständigen Person (m, w, d) in Podiumsdiskussionen zur "Diversity". Geschenkt! Sie lesen und klingen mittlerweile wie Textbausteine, die einer vom anderen übernimmt. Solche finden sich auch auf der Internetseite des Chemiekonzerns BASF. "Wir heißen alle Talente bei uns willkommen, unabhängig von Geschlecht, kulturellem, religiösem oder sozialem Hintergrund, sexueller Orientierung oder Identität, Herkunft und körperlicher Unversehrtheit", heißt es.