Die Geheimschutzstelle des Deutschen Bundestages ist ein konspirativer Ort. Die Regierung kann Informationen und Dokumente dorthin verbannen, die aus ihrer Sicht besonders sensibel, vertraulich und geheim sind. Abgeordnete können dann zwar in den Raum im Marie-Elisabeth-Lüders-Haus gehen und die Unterlagen dort einsehen. Sie dürfen anschließend aber nicht darüber reden oder die Informationen weitergeben.