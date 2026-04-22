Die Geheimschutzstelle des Deutschen Bundestages ist ein konspirativer Ort. Die Regierung kann Informationen und Dokumente dorthin verbannen, die aus ihrer Sicht besonders sensibel, vertraulich und geheim sind. Abgeordnete können dann zwar in den Raum im Marie-Elisabeth-Lüders-Haus gehen und die Unterlagen dort einsehen. Sie dürfen anschließend aber nicht darüber reden oder die Informationen weitergeben.
Sanierung von StellwerkenVerschlusssache „aus Gründen des Staatswohls“
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Die Bahn handelte sich Ärger ein, weil sie bei einer großen Sanierung in NRW diverse Stellwerke außen vor lässt. Jetzt will die Opposition wissen, wie es bei einer weiteren Sanierung in Bayern aussieht – und bekommt keine Antwort.
Von Vivien Timmler, Berlin
Exklusiv
Deutsche Bahn:Die „Schummel-Sanierungen“ sind zurück
Die Deutsche Bahn erneuert ab Februar die Strecke Hagen – Wuppertal – Köln. Doch ein Teil der kaputten Infrastruktur bleibt auch danach kaputt. Opposition und Branche sind fassungslos.
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