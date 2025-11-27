Für Frank Hiller, den neuen Vorstandvorsitzenden der Baywa, ist klar, wer schuld an der Krise des Münchner Agrarkonzerns ist. Es ist der alte Vorstand. „Das Management hat keinen guten Job gemacht“, sagte Hiller an diesem Donnerstag über die frühere Führung. Und: „Es ging dem Management nicht um die Firma, sondern nur um sich selbst.“ Das ist ein ziemlich deutlicher Angriff auf den früheren Vorstandschef Klaus Josef Lutz und seine Leute, darunter auch Hillers direkten Vorgänger Marcus Pöllinger.
AgrarunternehmenWie schwierig die Sanierung der Baywa ist
Zuletzt gab es Rückschläge beim Umbau des Münchner Krisenkonzerns, der Umsatz bricht ein. Auch die Aufarbeitung der Probleme kommt kaum voran. Und die Staatsanwälte ermitteln.
Von Caspar Busse
