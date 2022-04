Von Stephan Radomsky

Den Krieg, der in der Ukraine tobt, bekommen die meisten Bundesbürger gerade vor allem in einer Form zu spüren: als eine sehr viel höhere Rechnung. Die Preise für Erdgas oder Heizöl sind in den vergangenen Monaten nochmals drastisch gestiegen, aber auch Strom oder Holzpellets sind deutlich teurer geworden. Und es sieht derzeit nicht danach aus, als ob sich das bald wieder umkehrt. Denn nicht nur wegen der politischen Weltlage, sondern auch wegen des Klimawandels ist man in Berlin wohl gar nicht unglücklich, wenn Energie - und damit auch CO₂ - gespart wird.