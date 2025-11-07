Der KI-Boom bewirkt eine Renaissance, wie sie selbst Optimisten nicht für möglich gehalten hätten. Wo noch vor einem Jahr Drogensüchtige und Obdachlose viele Gegenden prägten, werden jetzt Luxusapartments vermietet.

Genau ein Jahr ist es her, da wurde Donald Trump erneut zum US-Präsidenten gewählt – und man fragt: Wo ist er denn? Warum sonnt er sich nicht in der kalifornischen Sonne und lässt sich als Retter von San Francisco feiern?