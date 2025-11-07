Zum Hauptinhalt springen

USASan Francisco – eine Stadt steht wieder auf

Lesezeit: 7 Min.

Viele Verkaufsflächen stehen nach wie vor leer in San Francisco. Insgesamt aber hat sich die Stadt wieder erholt.
Viele Verkaufsflächen stehen nach wie vor leer in San Francisco. Insgesamt aber hat sich die Stadt wieder erholt. (Foto: Justin Sullivan/Getty Images/AFP)

Der KI-Boom bewirkt eine Renaissance, wie sie selbst Optimisten nicht für möglich gehalten hätten. Wo noch vor einem Jahr Drogensüchtige und Obdachlose viele Gegenden prägten, werden jetzt Luxusapartments vermietet.

Von Jürgen Schmieder, San Francisco

Genau ein Jahr ist es her, da wurde Donald Trump erneut zum US-Präsidenten gewählt – und man fragt: Wo ist er denn? Warum sonnt er sich nicht in der kalifornischen Sonne und lässt sich als Retter von San Francisco feiern?

