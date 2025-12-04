Zum Hauptinhalt springen

LebensmittelWarum San Francisco Junkfood-Konzerne verklagt

Lesezeit: 2 Min.

Eher ungesund: Süßigkeiten
Eher ungesund: Süßigkeiten (Foto: JUSTIN SULLIVAN/Getty Images via AFP)

Erstmals zieht eine US-Stadt gegen große Lebensmittelhersteller wie Coca-Cola und Mondelez vor Gericht. Der Vorwurf erinnert an die großen Tabakprozesse der 1990er.

Von Jürgen Schmieder, Los Angeles

Zum ersten Mal verklagt eine Regierung gleich mehrere Hersteller sogenannter ultra-processed foods. Die Beklagten neben Coca-Cola und Konkurrent Pepsico: die Kraft Heinz Company, bekannt für Ketchup und Soßen; Mondelez International (Naschzeug wie Oreo-Kekse); Kellogg’s (Frühstücksflocken); Conagra Brands (unter anderem das Wurststäbchen Slim Jim); General Mills (Fertigessen, Backmischungen); Mars (Schokoriegel) sowie die Megakonzerne Nestlé und Post Holdings.

