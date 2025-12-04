Zum ersten Mal verklagt eine Regierung gleich mehrere Hersteller sogenannter ultra-processed foods. Die Beklagten neben Coca-Cola und Konkurrent Pepsico: die Kraft Heinz Company, bekannt für Ketchup und Soßen; Mondelez International (Naschzeug wie Oreo-Kekse); Kellogg’s (Frühstücksflocken); Conagra Brands (unter anderem das Wurststäbchen Slim Jim); General Mills (Fertigessen, Backmischungen); Mars (Schokoriegel) sowie die Megakonzerne Nestlé und Post Holdings.