Was die neuen KI-Smartphones können

Das neue Samsung Galaxy S24 hat eine neue Funktion: Man kreist ein Objekt auf dem Bildschirm ein, das Smartphone erkennt es und zeigt dazu passende Suchergebnisse an.

Von Helmut Martin-Jung

Das mit den Sternchen ist eine hübsche Idee. Drei stilisierte Sternchen erscheinen, wenn man auf einem Smartphone aus Samsungs neuer Flaggschiff-Serie Galaxy S24 eine der neuen Funktionen ausführt, um zum Beispiel Störendes aus Bildern zu entfernen. Während das System rechnet, tanzen die Sterne am Bildschirm. Schließlich heißt das koreanische Wort Samsung übersetzt drei Sterne. Und die Idee ist hübsch, weil die Sterne daran erinnern, wie in Comics oft Zauberei dargestellt wird. Spätestens seit Arthur C. Clarkes berühmten Satz weiß die Menschheit ja, wie etwas dergleichen wirkt: "Jede hinreichend fortschrittliche Technologie ist von Magie nicht zu unterscheiden", schrieb der visionäre britische Science-Fiction-Schriftsteller und Physiker schon vor Jahrzehnten.