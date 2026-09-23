Nach einem Update fallen in Südkorea zahlreiche KI-Kühlschränke von Samsung aus – ausgerechnet wenige Tage vor einem der wichtigsten Feiertage des Landes, an dem große Familienessen anstehen.

Nur mal angenommen, drei Tage vor Weihnachten würden die Kühlschränke in Deutschland ausfallen. Alles, was für die Festtage eingekauft wurde, taut auf oder verdirbt, während die Familie schon mit hungrigen Mägen im Anmarsch ist. Nun, man könnte immerhin das Notwendigste nach draußen stellen, wenn es einigermaßen kühl ist – eine Option, die in Südkorea derzeit fehlt.