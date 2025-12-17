Revolutionen sind nicht immer laut. Manchmal sind sie ganz still und leise. Und manchmal geschehen sie an höchst ungewöhnlichen Orten. So wie an diesem Dezembertag in einem Industriegebiet in Salzgitter, das zwischen Braunschweig und Hildesheim liegt. Neben alten Backsteingebäuden stehen moderne, weiße Werkshallen. Drinnen surren leise Maschinen, ein monotones Hintergrundrauschen, wie von einem Staubsauger. Draußen sitzen zwei Männer mit Arbeitskleidung auf dem Boden in der Sonne und starren auf ihre Smartphones.