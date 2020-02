Salomé Balthus, 34, hat in ein Café in Kreuzberg gebeten. Ums Eck wohnt die Autorin, die zugleich Deutschlands bekannteste Sexarbeiterin ist. Über Geld zu reden passt ihr gerade besonders gut: Balthus, die sich als "linke Hure" bezeichnet und auch über eine eigene Webseite Escortservices vermittelt, hat kürzlich ein Crowdfunding initiiert. Sie will das Schweizer Magazin Weltwoche verklagen, inzwischen hat sie dafür 14 000 Euro bekommen - genug für den Prozess. Gewinnt sie, will sie das Geld spenden. Und gerade hat sie den Vertrag für ihr erstes Buch unterschrieben, es soll später in diesem Jahr erscheinen.