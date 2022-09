Von Jürgen Schmieder, Los Angeles

Ganz am Ende seiner Präsentation, da setzt sich Marc Benioff Hasenohren auf. Natürlich sieht er ulkig aus damit. Der Gründer des Softwarekonzerns Salesforce weiß ganz genau, was er da tut. Es passt auch ganz wunderbar zu dem, was auf der firmeneigenen Messe Dreamforce im Stadtzentrum von San Francisco gerade passiert: Es ist eine Riesenparty mit Hula-Ritualen, einem Auftritt von Lenny Kravitz und von den Red Hot Chili Peppers im Baseballstadion an der Bucht. "The Great Reunion" nennen sie die Messe in diesem Jahr, für die 40 000 Leute nach Kalifornien gekommen sind.