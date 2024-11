Mehr soziale Gerechtigkeit und ein anderer Umgang mit Russland – dafür steht Sahra Wagenknecht. Aber welche Wirtschaftspolitik fordert sie konkret – und was sagen Ökonomen dazu? Ein Treffen in ihrem Büro am Tag nach dem großen Berliner Beben.

Von Sara Maria Behbehani, Berlin

Wenn nicht gerade die Ampel auseinanderfliegt, gibt es wohl keine deutsche Politikerin, die so im Blickpunkt steht wie Sahra Wagenknecht. Am Tag nach dem großen Knall erscheint sie aufgeräumt und zufrieden in ihrem Büro. Das war, was sie wollte: Neuwahlen. Auch wenn es für ihr BSW nun noch schneller gehen muss. Aber Sahra Wagenknecht kann jetzt wieder über die großen Probleme reden.