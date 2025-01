Es gibt amerikanische Unternehmerfamilien, die so einflussreich sind, dass man ihnen sogar in Museen begegnet. Die Sacklers waren viele Jahre lang eine solche Familie. Ihr Name zierte den ägyptischen Flügel des New Yorker Metropolitan Museum und viele weitere Kunsteinrichtungen weltweit. Fast alle Museen haben ihn inzwischen entfernt. Denn die Sacklers stehen für einen Skandal, der mehr als 100 000 Amerikaner ihr Leben gekostet hat und Jahr für Jahr noch immer Tausende tötet: die Vermarktung des stark abhängig machenden Schmerzmittels Oxycontin als harmlose Lifestyle-Pille. Das hat Purdue Pharma, das Unternehmen der Sacklers, jahrelang getan. Noch immer sind Behörden und Gerichte dabei, die Folgen der Opioid-Krise und die Verantwortung der Familie Sackler aufzuarbeiten.