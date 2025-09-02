Der Weihnachtsstollen gilt neuerdings als Streetfood, eine Verpackungsabgabe für Folien soll die Umwelt schützen. Die Bäcker in Sachsen und Thüringen sind außer sich und fragen: Wer nascht den Kuchen denn bitte unterwegs?

Von Saskia Aleythe, Leipzig

Wenn die Bäckerinnen und Bäcker in Sachsen und Thüringen in diesen Tagen die ersten Weihnachtsstollen zaubern, dann geht es nicht nur ums Geldverdienen oder schnöden Alltag. Es geht um ein Kulturgut. So ein Stollen ist schließlich ein Gesamtkunstwerk aus Zucker, Fett, Rosinen und allerlei Geheimnissen, aufwendig hergestellt, lange gelagert. Alles für den perfekten Genuss am Adventstisch. Doch die Backfreude wird gerade ziemlich getrübt, denn das Kulturgut betrachtet man beim Umweltbundesamt (UBA) offenbar mit anderen Augen.