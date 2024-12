Sabine Lautenschläger soll nach Informationen der Süddeutschen Zeitung in den Aufsichtsrat der Commerzbank einziehen. Die frühere Notenbankerin wird wohl Nachfolgerin von Jutta Dönges, die ihr Mandat in dem Kontrollgremium zur Hauptversammlung am 15. Mai 2025 niederlegen wird. Dönges ist bereits Vorstand eines börsennotierten Unternehmens und wolle die Anzahl ihrer zusätzlichen Mandate reduzieren, teilte die Bank mit. Dönges ist seit dem 1. März 2023 Finanzvorständin des Energiekonzerns Uniper.