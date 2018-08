23. August 2018, 21:29 Uhr Ryanair Tarifstreit in Irland geklärt

Die Piloten-Gewerkschaft im Heimatland von Ryanair hat sich mit der Airline im Streit um Arbeitsbedingungen der Belegschaft geeinigt.

Die Billigairline Ryanair hat sich mit der Gewerkschaft Forsa im Streit um Arbeitsbedingungen für irische Piloten geeinigt. Das teilten beide Seiten am Donnerstag mit. "Nach einer 22-stündigen Verhandlungsphase, die am Mittwochmorgen begonnen hatte und am Donnerstagfrüh endete, ist eine Einigung zwischen Forsa und Ryanair im Piloten-Streit erzielt worden", hieß es in einer Mitteilung der Gewerkschaft.

Kurz darauf bestätigte auch Ryanair den Durchbruch. Details wurden zunächst nicht bekannt. Zuerst sollten die Piloten über den Kompromiss abstimmen. Darauf hätten sich beide Seiten ...