„Der König ist tot, lang lebe der König.“ Mit der spanischen Version dieses Sprichworts kommentierte Spaniens Verkehrsminister Óscar Puente in dieser Woche einen Konflikt, der das Land seit Tagen bewegt. Es geht um den Streit zwischen der Billigfluglinie Ryanair und der spanischen Flughafen-Betreibergesellschaft Aena.
ReisenWarum Ryanair Flüge nach Spanien streicht
Lesezeit: 3 Min.
Mehr Gebühren zahlen in Spanien? Da macht Ryanair nicht mit. Die Airline streicht Dutzende Verbindungen aus dem Winterflugplan und zieht sich aus einigen Regionen zurück. Spaniens Verkehrsminister spricht von „Erpressung“.
Von Patrick Illinger, Madrid
Lesen Sie mehr zum Thema