Reisen Warum Ryanair Flüge nach Spanien streicht 11. September 2025, 15:30 Uhr | Lesezeit: 3 Min. |

Ryanair wird die Kapazitäten an spanischen Regionalflughäfen deutlich senken. (Foto: Lorenz Mehrlich)

Mehr Gebühren zahlen in Spanien? Da macht Ryanair nicht mit. Die Airline streicht Dutzende Verbindungen aus dem Winterflugplan und zieht sich aus einigen Regionen zurück. Spaniens Verkehrsminister spricht von „Erpressung“.

Von Patrick Illinger, Madrid

