Zum Hauptinhalt springen

ReisenWarum Ryanair Flüge nach Spanien streicht

Lesezeit: 3 Min.

Ryanair wird die Kapazitäten an spanischen Regionalflughäfen deutlich senken.
Ryanair wird die Kapazitäten an spanischen Regionalflughäfen deutlich senken. (Foto: Lorenz Mehrlich)

Mehr Gebühren zahlen in Spanien? Da macht Ryanair nicht mit. Die Airline streicht Dutzende Verbindungen aus dem Winterflugplan und zieht sich aus einigen Regionen zurück. Spaniens Verkehrsminister spricht von „Erpressung“.

Von Patrick Illinger, Madrid

„Der König ist tot, lang lebe der König.“ Mit der spanischen Version dieses Sprichworts kommentierte Spaniens Verkehrsminister Óscar Puente in dieser Woche einen Konflikt, der das Land seit Tagen bewegt. Es geht um den Streit zwischen der Billigfluglinie Ryanair und der spanischen Flughafen-Betreibergesellschaft Aena.

Zur SZ-Startseite

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite