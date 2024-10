Von Jens Flottau, Frankfurt

Die irische Billigfluggesellschaft Ryanair ist in der Branche für ziemlich konsequentes Handeln bekannt. Läuft eine Strecke oder eine ganze Basis an einem Flughafen nicht wie gewünscht, ist die Airline auch schnell wieder weg und versucht woanders ihr Glück. Das haben in den vergangenen Jahren viele Tourismusbehörden und Flughäfen selbst erleben können. Doch das, was Ryanair in dieser Woche verkündet hat, hatte eine andere Dimension: Die Standorte in Dresden, Dortmund und Leipzig werden geschlossen, Hamburg um 60 Prozent reduziert, insgesamt die Kapazität in Deutschland um zwölf Prozent reduziert. Alles zum Sommerflugplan 2025.