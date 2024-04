Von Frank Nienhuysen

Sie verkauft Putzmittel, Lippenstift und Holzflugzeuge, Kekse, Kleiderbügel und Klobürsten. Die russische Discounterkette Fix Price bietet Waren für den Alltag, und jetzt auch viele freie Arbeitsplätze. Für ein Geschäft an der gelben Metrolinie in Moskau sucht das Unternehmen eine Filialleiterin oder einen Filialleiter, auch für einen Laden an der Metrostation Jugo-Sapadnaja, in der Nähe der Deutschen Schule Moskau. Im Internetportal superjob.ru weist die Firma in ihrer Stellenanzeige sogar darauf hin, dass sie noch fast 70 "ähnliche Vakanzen" hat. Stellen, die sie vermutlich schwer besetzen kann.