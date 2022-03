So hart kann der Finanzkrieg gegen Russland noch werden

Von Jan Diesteldorf, Frankfurt, und Matthias Kolb, Brüssel

Die westliche Allianz schickt Waffen und Geld in die Ukraine, aber sie schießt auch selbst. Die bislang verhängten Finanzsanktionen gegen Russland bedeuten einen offenen Wirtschaftskrieg gegen Putin, mit dem Ziel, seine Kriegswirtschaft und den Rückhalt in der Bevölkerung zu untergraben. Frankreichs Finanzminister Bruno Le Maire sprach das am Dienstag offen aus. Die Wortwahl nahm er später zurück, die Beschreibung aber war akkurat: "Wir werden einen vollständigen wirtschaftlichen und finanziellen Krieg gegen Russland führen", sagte er im französischen Fernsehen. "Das russische Finanzsystem wird unter unseren Augen zusammenbrechen." Nach den Entwicklungen der vergangenen Tage ist das keine gewagte Prognose mehr: Der Rubel ist abgestürzt, Banken geht das Kapital aus, westliche Rohstoff- und Industriekonzerne verlassen das Land.