Von Lea Busch, Annette Kammerer und Nils Wischmeyer

Im Hafen von Limassol treibt der Luxus gemächlich mit den Wellen. Dutzende Yachten reihen sich hier Seite an Seite, die meisten in edlem weiß. Einige davon seien im Privatbesitz von Russen, erzählt ein Mitarbeiter vor Ort, andere lassen sich chartern. 4500 Euro müssen Mieter pro Tag hinlegen, plus Crew, plus Verpflegung.