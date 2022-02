Der Präsident hat für seinen Feldzug gegen die Ukraine nicht nur politische, sondern auch ökonomische Motive. Doch Russland könnte in diesem Krieg wirtschaftlich massiv Schaden nehmen. Was westliche Sanktionen bewirken könnten.

Von Claus Hulverscheidt

Unter den vielen Seismografen, die man zur Bewertung politischer Entscheidungen heranziehen kann, ist die Börse wahrscheinlich der unzuverlässigste: zu wenig Gespür für geopolitische Zusammenhänge, zu viel Aktionismus und Herdentrieb. Als jedoch der russische Präsident Wladimir Putin am Donnerstagmorgen seinen Überfall auf die Ukraine startete, da waren nur wenige Reaktionen so vielsagend wie die der Aktienmärkte: Während die Kurse etwa in Frankfurt um lediglich vier Prozent fielen, erlebte die Moskauer Börse mit minus 50 Prozent den größten Crash seit fast eineinhalb Jahrzehnten.