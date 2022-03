Von Jan Diesteldorf und Paulina Würminghausen, Frankfurt/München

Für Mike Melanin ist die Ungewissheit zum ständigen Begleiter geworden. Seit Putins Soldaten die Ukraine bombardieren, weiß er nicht mehr, was morgen sein wird. Wenn er aufsteht, rechnet er schon damit, dass an diesem neuen Tag wieder irgendetwas nicht mehr funktioniert. Eine Software zum Beispiel für die Lieferroboter, die er mit seinem Team in Moskau entwickelt. Oder die Bankkarten, mit denen Melanin jeden Tag ein paar Hundert Dollar abhebt, um am Ende mit ausreichend Bargeld das Land verlassen zu können. Melanin, Start-up-Gründer, Spezialist für Roboter und künstliche Intelligenz mit Erfahrung in den USA, legt sich fest: "Unter den gegenwärtigen Bedingungen ist es unmöglich geworden, in Russland High-Tech-Produkte zu entwickeln", sagt er.