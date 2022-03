Die 85,5 Meter lange Motoryacht "Amore Vero": Sie soll einem Vertrauten Putins gehören und wurde Anfang März an der Côte d'Azur beschlagnahmt.

Noch nie war der Zeitpunkt so günstig, um zum ganz großen Schlag gegen Putins Clique, Kleptokraten und Diktatoren auszuholen und ihr Vermögen aufzuspüren. Der Westen sollte ihn nutzen.

Kommentar von Markus Zydra

Ferdinand Marcos, nur wenige mögen sich an den früheren Präsidenten der Philippinen erinnern, hat der Bevölkerung während seiner brutalen Herrschaft mutmaßlich Milliarden Dollar geraubt. Ein Volksaufstand trieb den Diktator 1986 in die Flucht, und eine philippinische Sonderkommission begann zu forschen, wo das Geld und Gold, die Immobilien, Yachten und Wertpapiere versteckt sein könnten. Die Jagd nach dem Raubgut zog sich über Jahrzehnte. Das Vermögen lag in Europa und den USA, verborgen hinter Strohleuten, geheimen Bankkonten und Firmen - man fand längst nicht alles.