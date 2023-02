Geld gibt es nicht nur in Diktaturen

Containerschiffe im Hamburger Hafen. Die befürchtete schwere Wirtschaftskrise in Deutschland ist ausgeblieben.

Kommentar von Bastian Brinkmann

Das Entsetzen war groß vor einem Jahr in der deutschen Wirtschaft: Russland könne das doch nicht machen, die Ukraine mit Soldaten, Panzern, Raketen überfallen. So war der allgemeine Tenor. Unzählige deutsche Manager und Unternehmer hatten vorher ein romantisches Russlandbild, aufgeladen mit Geld und Geschichte. Sie waren so fasziniert von Russland, dass sie dem Kreml diesen Gewaltausbruch nicht zugetraut haben. Mittlerweile schauen viele anders auf Russland.