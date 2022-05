Was ein Öl-Stopp für die deutsche Wirtschaft bedeutet

Die Raffinerie von PCK in Schwedt. Mehrheitsaktionär des Unternehmens ist der russische Konzern Rosneft. Die Raffinerie bekommt russisches Öl über die Pipeline Druschba.

Von Michael Bauchmüller, Berlin

Noch läuft der Export. Die Alatau etwa hat am Montagmorgen die Anker in Novorossijsk gelichtet, Kurs Midia in Rumänien. Der Tanker bringt eine neue Ladung Rohöl, einmal quer übers Schwarze Meer. Seit Wochen schon pendelt die Alatau zwischen Russland und Rumänien, mal Midia, mal Constanta. Fragt sich nur, wie lange noch.