Europa investiert so viel Geld in Rüstung wie noch nie seit Ende des Zweiten Weltkrieges. Es geht um Hunderte Milliarden Euro und Hunderttausende neue Jobs. Die Frage ist nur: Gibt es die Menschen überhaupt, die all diese Panzer, Raketen und Flugabwehrsysteme bauen können?

Von Thomas Fromm, München

Es gehört zu Eva Brückners Job, Menschen davon zu überzeugen, es mal mit Rüstung zu versuchen. Sie ist Personalberaterin, und früher war es besonders schwer für sie, Leute zu finden. Ausgerechnet für diese Branche, die irgendwo abseits am Rande der Gesellschaft lag und als Schmuddelecke der Industrie galt. Viele der Ingenieure und Manager, mit denen Brückner sprach, gingen dann doch lieber zu BMW. Ein Elektroauto zu bauen, fühlte sich besser an, als Panzer zu entwickeln. Und so endlos viele neue Jobs gab es in der Szene der Flugabwehrsysteme und Sturmgewehre dann auch wieder nicht. Passte schon, irgendwie. Damals.