Von Thomas Fromm , Harald Freiberger, Uwe Ritzer und Nils Wischmeyer,

Um mal nachzusehen, wie es einer Branche so geht, eignen sich Besuche auf Fachmessen. Wenn man zum Beispiel wissen will, wie die Stimmung in der Autoindustrie ist, empfiehlt sich ein Gang über die Internationale Automobil-Ausstellung (IAA). Wer mal nachsehen will, was die Kollegen aus der Rüstungsindustrie gerade umtreibt, hatte in diesen Tagen Gelegenheit dazu.