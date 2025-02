Deutschland und Europa werden in den kommenden Monaten und Jahren sehr viel Geld in ihre Verteidigung investieren müssen. Studien zeigen nun: Rüstung könnte noch zu einem speziellen Wachstums- und Konjunkturprogramm werden.

Von Thomas Fromm

Je erfolgreicher Rüstungsunternehmen sind, je mehr bei ihnen Absatz und Umsatz wachsen, desto mehr verrät das über den Zustand der Welt. Und zwar in der Regel nichts Gutes. Rheinmetall zum Beispiel, der Düsseldorfer Rüstungskonzern: Vor dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine dümpelte die Aktie lange Zeit irgendwo zwischen 80 und 90 Euro herum. Jahrelang keine großen Ausschläge an der Börse, warum auch. Die Zeiten waren, zumindest in Europa, ja auch ziemlich ruhig, keine besonderen Vorkommnisse, kein Kursfeuerwerk.