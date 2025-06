Einer günstig, der andere teuer – und beide mit einem großen Sport-Angebot: Der Zusammenschluss der beiden Sender dürfte Auswirkungen haben, nicht nur für die Zuschauer.

Von Caspar Busse

Vom erst vor wenigen Wochen verstorbenen langjährigen RTL-Chef Helmut Thoma ist, neben vielen anderen, auch diese Weisheit überliefert: „Der Wurm muss dem Fisch schmecken, nicht dem Angler.“ Das gilt auch noch heute, nicht nur bei RTL: Die Zuschauerinnen und Zuschauer müssen also einschalten und dafür mit dem richtigen Programm vor die Geräte gelockt werden. Das aber wird im frei empfangbaren klassischen Fernsehen immer schwieriger, Einschaltquoten und Werbeeinnahmen gehen seit Langem zurück. Jeder und jede will alles schauen, wann und wo er und sie wollen. Die Zukunft gehört also dem Streaming – und damit Anbietern wie Netflix. Das ist der Grund, warum die Kölner Fernsehgruppe RTL jetzt den Pay-TV-Anbieter Sky Deutschland übernehmen will. Was wird sich dadurch genau ändern? Ein Überblick.