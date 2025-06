Medien Megadeal im deutschen TV-Markt: RTL kauft Sky Deutschland 27. Juni 2025, 8:31 Uhr | Lesezeit: 3 Min. |

Moderator von Sky bei einem Bundesligaspiel: Der amerikanische Mutterkonzern will den Sender loswerden. (Foto: IMAGO/Bernd Feil/M.i.S./IMAGO/MIS)

Es ist einer der bedeutendsten Übernahmen im deutschen Medienmarkt in den vergangenen Jahren: RTL will das Pay-TV-Unternehmen Sky übernehmen – und so zu Netflix und Amazon Prime aufschließen.

Von Caspar Busse

