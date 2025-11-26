Die ersten Mitglieder des Verbands der Familienunternehmer ziehen im Streit um den Umgang mit der AfD Konsequenzen. Nachdem sich die Verbandsspitze öffentlich dafür ausgesprochen hat, die in Teilen als rechtsextrem eingestufte Partei nicht mehr vom Diskurs auszuschließen, verlassen namhafte Mitglieder den Verband. Die Drogeriemarktkette Rossmann teilte mit: „Wir unterstützen die Haltung des Verbands ‚Die Familienunternehmer‘ nicht und haben die Mitgliedschaft gekündigt.“ Als Erstes hatte die Lebensmittelzeitung darüber berichtet.