Es waren klare Worte von Raoul Roßmann: „Ich möchte Björn Höcke nicht bei uns in der Firma begrüßen“, sagte der Chef der Drogeriekette der Süddeutschen Zeitung in einem Interview im vergangenen Mai. Mit dem Satz distanzierte sich Roßmann von der AfD als Partei. Im gleichen Zusammenhang plädierte er aber dafür, mit Wählern der Partei zu reden.
Fake-NewsWie aus einem Satz in einem SZ-Interview „Rufmord“ wird
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AfD-nahe Social-Media-Akteure verdrehten eine Aussage von Raoul Roßmann aus einem SZ-Interview in eine Wählerbeschimpfung. Der Drogerie-Chef wehrt sich dagegen. Doch Instagram und Facebook stellen sich stur.
Von Michael Kläsgen
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