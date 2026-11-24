Raoul Roßmann im Interview : „Ich möchte Björn Höcke nicht bei uns in der Firma begrüßen“

Drogerie-Erbe Raoul Roßmann stellt sich klar gegen die AfD, plädiert für eine Reform der Erbschaftsteuer und erklärt, warum er die Bücher seines Vaters nur so mittelgut findet.