In seinem Büro in Burgwedel bei Hannover steht Raoul Roßmann, 41, im Tennisdress in Jubelpose mit nach oben gestrecktem Schläger in der Hand – aber nur als gerahmte KI-Bleistiftzeichnung in einem Fach der Regalwand. Der Rossmann-Chef, der die Drogerie vor fünf Jahren von seinem Vater Dirk Roßmann übernahm, liebt Tennis. Und Schachspielen. Und, ja, vermutlich auch KI-Bilder, zumindest postet er sie häufiger auf seinem Linkedin-Profil. An diesem Montagvormittag sitzt er ziemlich entspannt auf einer Couch mit Blick auf ebenjenes KI-Bild. Doch die Gemütlichkeit verfliegt schnell: Geht es um Politik, wird er emotional.
Raoul Roßmann im Interview„Ich möchte Björn Höcke nicht bei uns in der Firma begrüßen“
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Drogerie-Erbe Raoul Roßmann stellt sich klar gegen die AfD, plädiert für eine Reform der Erbschaftsteuer und erklärt, warum er die Bücher seines Vaters nur so mittelgut findet.
Interview von Michael Kläsgen und Paulina Würminghausen
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