Die Bundesregierung geht entgegen anderslautenden Medienberichten unverändert davon aus, dass die jüngsten US- Sanktionen gegen die russischen Ölkonzerne Rosneft und Lukoil das Deutschland -Geschäft von Rosneft nicht treffen werden. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) sagte, er rechne mit einer Ausnahmegenehmigung für Rosneft Deutschland. Man werde das „mit den Amerikanern besprechen“. Ähnlich äußerte sich auch Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU).

US-Präsident Donald Trump will mit den Sanktionen erreichen, dass sein russischer Amtskollege Wladimir Putin den seit dreieinhalb Jahren andauernden Angriffskrieg gegen die Ukraine beendet. Auch alle Banken und Unternehmen, die mit einem der beiden Konzerne Geschäfte machen, sind von den Strafmaßnahmen bedroht.

Die frühere Ampel-Regierung hatte die deutschen Rosneft-Töchter nach dem russischen Überfall auf das Nachbarland der Kontrolle Moskaus entzogen. Zwar wurde der Staatskonzern nicht enteignet, da Berlin fürchtet, Putin könne im Gegenzug Besitztümer deutscher Unternehmen in Russland beschlagnahmen lassen. Das hiesige Geschäft wird aber seit 2022 treuhänderisch von der Bundesnetzagentur geführt.

Ministerin Reiche: Entwarnung aus den USA

Rosneft Deutschland vertreibt und verarbeitet Rohöl und hält Beteiligungen an den Raffinerien PCK in Schwedt, Bayernoil in Neustadt und Miro in Karlsruhe. Würden die Sanktionen auch für diese Firmen gelten, hätte das gravierende Folgen sowohl für sie selbst als auch für ihre Kunden. Auch viele Verbraucher wären betroffen. So liefert etwa PCK einen Großteil des Benzins, Diesels, Heizöls und Kerosins für die Region Berlin-Brandenburg.

Die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtete am Montagabend, die USA hätten der Bundesregierung eine Frist von sechs Monaten gesetzt, um die Eigentumsverhältnisse von Rosneft Deutschland neu zu regeln. Im Gegenzug sei Washington bereit, das Unternehmen für so lange von den Sanktionen auszunehmen. Dem Bund bliebe damit nur wenig Zeit, um Moskau zu einem Deal zu drängen. Zuletzt hatte sich der katarische Staatsfonds als möglicher Käufer zurückgezogen, weil er sich mit den verantwortlichen russischen Stellen nicht auf einen Preis hatte verständigen können und zudem Vergeltungsmaßnahmen aus Washington befürchtete.

Merz betonte, es sei noch gar nicht klar, ob Rosneft Deutschland überhaupt eine Ausnahmegenehmigung benötige, da die US-Strafmaßnahmen nur für Firmen gelten sollten, die zu mehr als 50 Prozent im Besitz von Rosneft oder Lukoil seien. Reiche sagte der Nachrichtenagentur Reuters, die USA hätten in einem sogenannten Letter of Comfort anerkannt, dass Rosneft Deutschland vollständig von der russischen Muttergesellschaft getrennt sei. Die Zusicherung sei in der Nacht eingegangen. Damit sei für die hiesigen Kunden des Unternehmens die Unsicherheit beseitigt, ob sie beim Kauf von Rosneft-Produkten von US-Sanktionen betroffen sein könnten. Die Erklärung sei nach ihrem Verständnis vorerst unbefristet, so Reiche.

Ein Sprecher der Ministerin verwies ergänzend darauf, dass die deutschen Rosneft-Tochtergesellschaften sowohl durch die Sanktionen der Europäischen Union als auch durch die staatliche Treuhandverwaltung „von ihrer russischen Muttergesellschaft abgekoppelt“ seien. „Ihr Geschäftsbetrieb kann damit nicht von Russland aus gesteuert werden und führt nicht zu Einnahmen für die russische Muttergesellschaft oder den russischen Staat“, sagte er auf Anfrage.