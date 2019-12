"Wir sind in der Zwickmühle"

"Wir halten unseren Ofen am Laufen, 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche", sagt Pierluigi Coppo, Geschäftsführer von Rosenthal.

Pierluigi Coppo ist der Chef des deutschen Porzellanherstellers Rosenthal. Ein Gespräch über gehobene Qualität, die Konkurrenz von Discountern - und den Niedergang der Tischkultur in Europa.

Der Rosenthal-Laden in München. Man tritt ein und sieht sofort, wie Pierluigi Coppo und sein Bruder Franco am Espresso nippen - genau wie es das Klischee will. Die beiden vornehmen, grauhaarigen Italiener im Anzug sehen nicht gerade nach Krise aus. Täuscht das?