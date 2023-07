Cristiano Ronaldo investiert in Karlsruher Start-up

Cristiano Ronaldo war fünf Mal Weltfußballer, fünf Mal Champions-League-Sieger, Europameister - und ist jetzt Investor in Karslruhe.

Der Weltstar steigt bei der Uhrenplattform Chrono24 ein. Wie das zustande kam und wieso das gar nicht so abwegig ist.

Von Benjamin Emonts

Cristiano Ronaldo mag es opulent: Der fünffache Weltfußballer wohnte noch bis vor Kurzem mit seinem Tross im Four Seasons Hotel in Riad, einem der höchsten Hochhäuser der saudischen Hauptstadt. Er soll dort die Präsidenten-Suite gemietet haben und 16 weitere Zimmer, für 280 000 Euro im Monat. In Ronaldos Fuhrpark stehen außerdem Edelkarossen wie ein McLaren Senna und ein Bugatti Chiron, die zusammen fast drei Millionen Euro kosten. Und dann natürlich die Uhren.