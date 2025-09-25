Der frühere Bahn-Manager Dirk Rompf verzichtet nach massiver Kritik auf den Chefposten bei der Infrastruktursparte DB Infrago. Das habe er am Donnerstag Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) und der neuen Bahnchefin Evelyn Palla mitgeteilt, heißt es in einer persönlichen Erklärung Rompfs, die der dpa vorliegt. Schnieder wollte den 56-Jährigen mit der Leitung der wichtigen und immer wichtiger werdenden Infrastruktur-Tochter DB Infrago betrauen. Dagegen hatte es massive Kritik der mächtigen Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) gegeben. Nun teilte Rompf mit, er stehe für die Position nicht mehr zur Verfügung.

Weiter erklärte der heutige Unternehmensberater, er habe sich weder aus seiner Zeit bei der Deutschen Bahn - er arbeitete bereits zwischen 2011 und 2013 sowie zwischen 2014 und 2019 für den Konzern - noch in seiner aktuellen Position bei der Beratung Ifok etwas vorzuwerfen. Verkehrsminister Schnieder teilte mit, die Entscheidung zu respektieren. „Ich bedauere seinen Schritt und danke ihm dafür, dass er sich bereit erklärt hatte, die herausfordernde Aufgabe bei der Infrago zu übernehmen“, sagte er. Er werde zeitnah bekanntgeben, „wie wir mit der neuen Situation umgehen“.

Die EVG hingegen begrüßte die Entscheidung des Ex-Bahn-Managers. „Dirk Rompf hat die richtige Konsequenz aus der Debatte der letzten Tage gezogen“, sagte der EVG-Vorsitzende Martin Burkert der Süddeutschen Zeitung. „Die Bahn braucht einen Neuanfang und der Weg dahin führt nicht durch die Vergangenheit.“ In seiner „Agenda für zufriedene Kunden auf der Schiene“ habe Verkehrsminister Schnieder einige Punkte angesprochen, die die Bahn wieder stark machen könnten, so Burkert weiter. „Mit einer Personalaufstellung, die den Neustart auch bei der Infrastruktur glaubhaft verkörpert, können wir jetzt dazu übergehen mit Schnieder an den Punkten zu arbeiten, die gut sind, und über die Punkte, an denen aus unserer Sicht nachgebessert werden muss, zu reden.“

Die EVG startete ein Machtmanöver

Am vergangenen Samstagabend war durchgesickert, dass Schnieder nicht nur Evelyn Palla zur neuen Bahnchefin machen will, sondern parallel auch Rompf zum neuen Chef der DB Infrago. Schnell stellte sich jedoch heraus, dass der Minister sich für letztere Personalie nicht die Zustimmung der Arbeitnehmervertreter eingeholt hatte. Die stellt aber die Hälfte der Mitglieder des Infrago-Aufsichtsrats und ist somit in der Lage, Personalvorschläge zu blockieren. Als am Montag klar wurde, dass Schnieder an Rompf festhalten würde, kündigte die EVG offiziell an, weder ihn noch Palla zu wählen - ein klassisches Machtmanöver, denn in der Gewerkschaft findet man die 52-jährige Südtirolerin eigentlich gut. Das Ziel war, über diesen Weg Druck auf Schnieder auszuüben, damit der seinen Personalvorschlag noch einmal überdenkt.

Der jedoch hielt an Rompf fest - und die EVG zog ihre Sache durch. Zwar wurde die Bahnchefin am Dienstag mit zwölf zu acht Stimmen bestätigt und wird somit zum 1. Oktober neue Chefin der Deutschen Bahn. Die Arbeitnehmervertreter jedoch verweigerten ihr die Stimmen. „Wie angekündigt hat die EVG heute gegen das Personalpaket von Verkehrsminister Schnieder gestimmt“, sagte Burkert im Anschluss an die Sitzung. „Und wie angekündigt, waren unsere Stimmen keine Stimmen gegen Evelyn Palla, sondern ein Warnschuss gegen Verkehrsminister Schnieder. Mit Dirk Rompf an der Infrago-Spitze kann nicht von einem Neustart gesprochen werden.“

Bei der EVG hat man Rompf insbesondere aus seiner Zeit als Vorstand „Netzplanung und Großprojekte“ bei der DB Netz in schlechter Erinnerung, einer Vorgängergesellschaft der heutigen DB Infrago. Rompf verantwortete damals die Weiterentwicklung der Infrastruktur der DB sowie der Finanzierung. Fakt ist jedoch, dass sich der Zustand des Schienennetzes in den Jahren, in denen er Verantwortung trug, immer weiter verschlechterte.

Mehr in Kürze auf SZ.de