Von Alexander Hagelüken und Benedikt Peters

Roman Zitzelsberger ist einer, der auch mal neue Wege gehen wollte. In der Metall-Tarifrunde 2021 brutzelte er öffentlich Shakshuka, ein scharfes Gericht aus dem Nahen Osten. Der Gewerkschafter und leidenschaftliche Koch, der schon als Kleinkind einen Stuhl an den Herd schob, um sich etwas zu braten, wollte damit die ritualisierten Warnstreiks auflockern. Klar maulten da ein paar Mitglieder herum, was das denn nun solle. Zitzelsberger entgegnete, dass man auch ernsthafte Inhalte unterhaltsam rüberbringen könne. Nun endet der Weg des Innovators in der Gewerkschaft abrupt.