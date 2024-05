Von Benjamin Emonts

Als Rennfahrer galt Michael Schumacher als detailversessen und perfektionistisch - gewiss auch deshalb war er immer ein großer Freund von mechanischen Uhren. Am Dienstagabend wurden im Genfer Auktionshaus Christie's nun acht Luxusmodelle aus seiner Sammlung versteigert. Den Höchstpreis brachte mit umgerechnet 1,2 Millionen Euro ein Modell namens "Vagabondage" aus der Genfer Manufaktur F. P. Journe, die ihm sein Freund Jean Todt extra anfertigen ließ. Der ehemalige Ferrari-Chef ließ auf dem roten Zifferblatt die Symbole aller sieben WM-Titel von Schumacher verewigen und schrieb auf der Rückseite der Uhr: "for my friend Michael Schumacher".